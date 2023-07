Piano in due fasi del Comune per preservare le antiche mura 

«Dopo il via libera della Soprintendenza per la tutela e valorizzazione delle mura medioevali di Sanluri, si parte coinvolgendo i privati, proprietari di una buona parte delle antiche costruzioni». Il consigliere di maggioranza con delega ai beni storici e culturali, Giampaolo Podda, presenta le ultime iniziative del Comune per conservare quel che ancora si può ammirare di Sa Muralla. «Della recinzione in pietra – ricorda Podda – oggi la maggior parte della mura appartiene ai privati, alcune parti sono finite all’interno delle abitazioni, altre sono recinzioni esterne delle case. Questo comporta la necessità di dialogare con le famiglie interessate, senza il loro consenso nessun intervento sarà possibile. La collaborazione è appena avviata, magari per una concessione temporanea, il tanto che permette di eseguire i lavori». Si parte con la sistemazione di cartelli informativi che raccontano la storia di Sa Muralla, opera del 1355. «In un secondo momento – aggiunge Podda – è previsto un impianto di illuminazione che, tramite faretti led, la renda visibile anche di notte. Il fine ultimo è inserire la struttura nel percorso turistico che collega i monumenti e i musei cittadini, partendo dal castello». Il nodo resta il recupero dei fondi, al momento c’è la disponibilità di circa 20mila euro dal bilancio comunale. Insufficienti per completare le opere di un programma più ampio che, fra l’altro, include il recupero delle porte di accesso dell’antico borgo medioevale, come Sa porta de su casteddu, Porta noa, Su pottabeddu. ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA