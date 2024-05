Piano finanziario del Comune: in arrivo gli aumenti sulla Tari 

Ammontano ad 894 mila euro per il 2024 ed a 953 mila per il 2025 i gettiti Tari stimati in base ai dettami della nuova delibera dell’autorità Arera. Il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo Piano economico finanziario (Pef) che prevede degli aumenti sul tributo.

«Quanto stabilito dall’Arera - spiega l’assessora all’Igiene Ambientale Maria Elena Lusci - consente di aumentare il Pef fino ad un massimo del 9,6 per cento, un aumento composto da due voci, cioè il 2,7 per cento del tetto dell’inflazione programmata e un 7 per cento legato sempre ad indici inflazionistici: noi abbiamo scelto di applicare solo un 2 cento per cento della seconda voce per recuperare le alte spese sostenute per il servizio». Astenuti Anna Maria Di Romano e Luigi Bacchis della minoranza. Il Consiglio ha approvato inoltre una ratifica ad una variazione al bilancio di previsione per incassare 10 mila euro della Fondazione di Sardegna volti a sostenere il progetto “Domus in Arte”.

Approvata anche la permuta tra Comune ed Rwm delle porzioni di terreno rimaste in sospeso dopo i lavori per allontanare dallo stabilimento bellico il percorso della strada vicinale Domusnovas-Villacidro. «Rimesso in ordine gli atti catastali chiudendo un iter partito nel 2014», ha chiosato l’assessore all’Urbanistica Fabrizio Saba.

