«Piano energetico con i Comuni» 

Una sola parola d’ordine a Macomer: “frenare la speculazione attraverso le regole”. Subito con un piano energetico regionale affinché sia la Sardegna a decidere sulla transizione energetica. Il rischio è grande con la corsa ad accaparrarsi terreni con interventi speculativi per impiantare pannelli fotovoltaici e pale eoliche che possono trasformare il territorio. Un dibattito intenso si è svolto nel Centro servizi culturali, organizzato dall’associazione Nino Carrus, con gli assessori regionali, Emanuele Cani (Industria) e Mariaelena Motzo (Affari generali), Fabrizio Pilo dell’università di Cagliari, Omar Chessa dell’università di Sassari, Laura Onida specializzata in diritto ambientale, il sindaco di Villanovaforru, Maurizio Onnis. Ha coordinato il giornalista Giuseppe Deiana. Tutti hanno dato un importante contributo su come evitare l’invasione di pale eoliche e pannelli fotovoltaici, visto che c'è un numero rilevante di progetti. Nel pubblico (numerosissimo) tanti sindaci, imprenditori, giovani e operatori turistici. «Una profonda riflessione è necessaria - ha esordito la presidente dell’associazione Nino Carrus, Rosanna Carboni - col coinvolgimento della popolazione affinché questa sfida non si trasformi in un assalto selvaggio e senza che i sardi possano coglierne le opportunità». Pilo ha esposto numeri inquietanti: l’Isola dovrà contribuire con installazioni di impianti per arrivare a 6,2 gigawatt nel 2030. «Questo - aggiunge - richiede l’occupazione del territorio dell’1%. Sembrerebbe niente, ma l’80% potrebbe essere concentrato in poche zone dell’Isola». «Il groviglio di competenze - dice Chessa - è un nodo che non si può sciogliere col taglio netto, occorre trovare un punto ragionevole». Onnis dice: «Insieme dobbiamo dare un contributo vero alla transizione ecologica, evitando invasioni esterne e speculazioni dannose». Laura Onida ha dato un contributo importante al dibattito. «Stiamo lavorando - ha detto Cani per un piano energetico regionale, che dovrebbe essere la nostra Bibbia, un programma per il futuro, lo vogliamo costruire assieme a tutti i Comuni sardi». La proposta: creare comunità energetiche, sfruttare l’energia idroelettrica. (f. o.)

