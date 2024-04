Piano di zona, addio ai vincoli 

Dopo due consigli comunali intervallati da altrettante commissioni, è stato votato all’unanimità il regolamento sui piani di zona. Sarà ora possibile ottenere in tempi brevi e a costi decisamente contenuti, il cambio di regime giuridico da superficie a proprietà, annullando di fatto i vincoli sui prezzi di vendita dell’immobile.Ad essere interessati al nuovo regolamento sono migliaia di privati cittadini, specialmente quelli che risiedono nei popolosi quartieri di Serra Perdosa e Col di Lana.

Il provvedimento

«Ora su base volontaria, chi è interessato potrà divenire proprietario della superficie e sistemare finalmente la posizione dell’immobile. - spiega l’assessora con delega al Patrimonio Giorgia Cherchi - Il regolamento approvato e che entrerà immediatamente in vigore, è un traguardo importante, che consente non solo di semplificare notevolmente le tempistiche, ma anche di poter entrare in possesso della superficie in cui è collocato l’immobile a cifre decisamente basse».Stop agli intoppi di carattere giuridico all’atto del rogito notarile dunque e stop alle tempistiche infinite; il nuovo regolamento introduce una modulistica dedicata a seconda delle necessità: «Ogni pratica sarà corredata da una documentazione apposita per ogni singolo caso. - prosegue Cherchi - per cui qualora il richiedente abbia la propria abitazione in una palazzina, non sarà necessario il benestare di tutti i condomini. Ogni pratica potrà essere effettuata singolarmente».

Il dibattito

Il consigliere comunale capogruppo di “Progetto Sardegna” Simone Pinna, è stato il primo a sollevare dei dubbi sulla votazione del regolamento nel penultimo Consiglio: «Per un argomento così importante, complesso tecnicamente e che implica anche profili di ricaduta economica per i cittadini e per il Comune, occorreva approfondire la tematica e modificare alcuni punti. - spiega - Durante le due commissioni comunali il mio intervento è stato recepito. È stata poi accolta la proposta sui termini di dilazione e soprattutto si è specificato, perché inizialmente non era abbastanza chiaro, che la procedura per il cambio di regime giuridico sarà possibile soltanto su base volontaria, esclusivamente per iniziativa dei cittadini». Pagamenti dilazionati dunque e ulteriormente prorogati nel caso in cui venga comprovato un disagio economico: «L’approfondimento sulla tematica - conclude Pinna - ha permesso di elaborare un regolamento ora più congeniale».

