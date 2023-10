Piano di utilizzo del litorale, primo incontro pubblico  

C’è il primo incontro pubblico per discutere del Piano di utilizzo del litorale, adottato dal Consiglio lo scorso aprile. L’amministrazione comunale di Cabras ha convocato lunedì 6 novembre, alle 17.45 al centro polivalente, un incontro sul Pul. «Stiamo avviando una nuova ideazione e programmazione dei litorali all’insegna dell’erogazione di servizi per un turismo strutturato, accessibile e sostenibile - ha detto il sindaco, Andrea Abis - Si tratta di un momento decisionale importante». «Durante l’incontro sarà nostra cura fornire una completa informazione sulle procedure delle valutazioni ambientali e gli elementi utili per la presentazione delle osservazioni», aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici, Enrico Giordano». ( s. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA