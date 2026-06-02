Piano di sicurezza stradale: in arrivo 34 nuove telecamere 

Villasor diventa più sicura. Sono in arrivo infatti le nuove telecamere di sicurezza nei punti strategici del paese. Con un investimento di circa 168.000 euro l'amministrazione ha deciso di puntare sulla sicurezza, per rendere Villasor più monitorata e protetta. Le nuove 34 videocamere si aggiungeranno a quelle presenti, potenziando così la sorveglianza. Nei prossimi giorni la ditta che si occuperà dell'installazione dei nuovi apparecchi, sostituirà anche quelli non più funzionanti. Le telecamere saranno collegate ad un server in alta definizione, permettendo così una consultazione più accurata delle immagini, e saranno provviste di un sistema di lettura delle targhe dei veicoli.

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