Piano di risanamento, sì del Consiglio 

Dopo anni di incertezze, e dibattiti in Consiglio comunale, è stato finalmente approvato il piano di risanamento a Quartucciu. Il Consiglio comunale ha dato il via libera al Piano di risanamento urbanistico “Su Gregori, Arbuzzeri, Cirene e più”, che consentirà l’avvio degli espropri e la dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste.

Diversi proprietari dei terreni interessati, in particolare nel comparto di Arbuzzeri, hanno aderito al progetto. Nelle aree dei non aderenti, o interessate da adesioni parziali, si procederà con l’iter espropriativo.

«Si tratta di una fondamentale operazione di ricucitura del tessuto urbano tra quartieri, attesa da oltre trent’anni. Restituirà, anche a coloro che già vivono in queste zone, la possibilità di fruire di un contesto urbano degno di tale nome e dotato dei servizi necessari. L’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio costituisce variante non sostanziale del Piano di risanamento e, in base alla normativa, dovrà essere approvata nuovamente in via definitiva. Tra poco inizierà dunque la fase vera e propria dell’esproprio», spiega l’assessore all’Urbanistica Cristian Mereu. L’intervento consentirà la realizzazione e il completamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria: viabilità, illuminazione pubblica, marciapiedi, spazi verdi e aree per lo sport. «Siamo soddisfatti perché l’iter è abbastanza articolato. Ringrazio i tecnici e il personale dei settori Urbanistica e Lavori pubblici che stanno collaborando alla realizzazione di un agognato traguardo», conclude l’assessore.



RIPRODUZIONE RISERVATA