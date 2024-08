Piano di risanamento, per ora nessuna richiesta 

L’avviso per stipulare la convenzione e rendere attuabile il Piano di Risanamento Urbanistico ad “Arbuzzeri” e a “Su Gregori” campeggia sul sito del Comune dal 13 agosto, ma a oggi sembra che i proprietari terrieri della zona non abbiano ancora fatto quel passo avanti necessario per dare vita al nuovo quartiere. È vero che i quartuccesi hanno tempo fino al 30 settembre per stipulare la convenzione, ma l’assessore all’urbanistica, Cristian Mereu, nei giorni scorsi ha ritenuto opportuno sollecitare su Facebook i quartuccesi a scaricare tutta la documentazione necessaria per procedere.«Forse anche per via del periodo di vacanza, oggi non risulta ancora pervenuta ai nostri uffici alcuna richiesta formale di convenzione», fa sapere una fonte del settore urbanistica. Mentre Mereu, non possedendo al momento dati tangibili preferisce, attendere il rientro dalle ferie della responsabile del settore «per fare con lei il punto della situazione anche in termini di numeri».

Insomma, come già annunciato in passato dall’esponente della Giunta Pisu, «il Comune ha predisposto tutti gli atti necessari previsti dalla procedura e quindi ora spetta ai proprietari fare l’ultimo passo, manifestando la propria volontà per realizzare finalmente la propria casa». Si ipotizza che nel perimetro del Pru si insedieranno circa 2 mila nuovi abitanti e sono per questo previsti oltre 41 mila metri quadrati per la realizzazione di parchi e verde attrezzato per il gioco e per lo sport, piazze, parcheggi, aree per attrezzature di interesse comune.

