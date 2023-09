«Piano di risanamento aperto alla città» 

Il Piano di risanamento urbanistico (Pru) torna in Aula questa mattina. A sollecitarne la discussione pubblica, aperta dunque anche ai quartuccesi che hanno i terreni nelle località “Arbuzzeri” e “Su gregori”, sono stati i gruppi di minoranza “Quartucciu nel cuore” e quello misto.

«Abbiamo chiesto la convocazione del Consiglio lo scorso 27 luglio per dibattere sulle modalità e i tempi di attuazione del Pru», spiegano Michela Vacca e Franco Paderi, «si tratta di un piano a iniziativa pubblica, ma che si realizza con risorse economiche dei singoli privati proprietari. Noi pensiamo che la discussione debba essere propedeutica all'approvazione del piano, ci stupisce che la maggioranza si opponga».

Lunga attesa

L’approvazione del Pru è, infatti, arrivata nell’Aula di via Giofra solo scorso marzo, nonostante i cittadini la stiano aspettando dal 1998. «Dopo mesi di attesa e ripetute interrogazioni prive di esito, la maggioranza l’ha portata frettolosamente in Consiglio proprio quando noi abbiamo formalizzato la richiesta di convocazione del dibattito pubblico. Anni di attese e di aspettative, per consegnare ai lottizzanti un Pru che potrebbe essere di difficile attuazione: sarebbe veramente un paradosso», incalza l’opposizione.

Problemi

«Ci sono reali criticità, soprattutto sui costi di realizzazione previsti nel piano, di cui la maggioranza è a conoscenza, che andrebbero valutati con serietà, coscienza e coraggio. Ma sappiamo che al confronto non è avvezza e, per contro, quando è priva di argomenti scade nel vittimismo cronico. È da mesi che chiediamo di affrontare l'argomento, atti alla mano, senza sortire effetti».

E poi puntano il dito contro l’assessore all’urbanistica Cristian Mereu: «Stupisce, oggi, la sua noncuranza. È stato molto critico sul piano all'atto dell'adozione. È evidente che, nonostante l'assoluta mancanza del suo contributo alla causa, smani dalla voglia di appuntarsi una medaglia per un risultato che sa bene non essere il suo», rimarcano Vacca e Paderi, ricordando che è stato l’allora assessore, Tonino Meloni, a portarlo avanti.

Bene comune

«Questa non è una battaglia politica, qui ci sono oltre mille nostri concittadini che aspettano risposte concrete: a loro le scaramucce politiche non interessano», tuona ancora l’opposizione, «anche se le dichiarazioni rese sui social da qualche esponente del potere esecutivo sono emblematiche del modo di operare: la maggioranza non ha bisogno di alcuna attività propulsiva della minoranza». Ma i consiglieri ribadiscono: «Il Pru noi lo vogliamo e lo dichiariamo a gran voce, da oltre un anno. Quindi si smetta di far veicolare messaggi scorretti anche sotto il profilo del garbo istituzionale e mettiamoci a lavorare con serietà e rispetto dei ruoli che siamo stati chiamati a svolgere».

