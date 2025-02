Piano di risanamento acustico al palo: «La Regione nomini un commissario» 

La richiesta arriva con una lettera del Comitato di residenti Rumore no grazie indirizzata indirizzata alla presidente della Giunta regionale Alessandra Todde. «Di fronte all’inerzia del Comune, nel rispetto della legge del 1995, abbiamo chiesto alla Regione di nominare un commissario ad acta che dia finalmente gambe al piano di risanamento acustico che il Comune ha approvato a marzo dello scorso anno ma che ancora non è stato adottato», spiega il presidente del Comitato Salvatore Pusceddu. «Ricordo che in ballo non c’è un capriccio dei residenti del centro storico, ma il diritto al risposo e alla salute compromesso da quindici anni da livelli di decibel molto oltre i limiti causati da diverse fonti acustiche, prima fra tutte quella provocata dai tavolini sistemati all’aperto», spiega ancora Pusceddu. «Come noto», dice ancora, «il Piano dopo essere stato approvato undici mesi fa, è stato spedito alla Città metropolitana per i rilievi del caso e, a quanto ci risulta, il provvedimento», che recepisce anche i nuovi rilievi dell’Arpas, «sarebbe stato rimandato al Comune, presso i cui uffici giace però ancora inattuato. Non vorremmo che nel silenzio generale, trascorresse un’altra estate senza che vengano messe in atto le azioni di mitigazioni all’inquinamento acustico», aggiunge.

«Il Piano c’è e prosegue il suo iter regolarmente, quindi non è bloccato», rassicura l’assessore alla Pianificazione Matteo Lecis Cocco Ortu. «La Città metropolitana ha chiesto all’Arpas i pareri, ci hanno mandato osservazioni, e adesso gli uffici stanno lavorando per produrre le integrazioni al piano. L’obiettivo», conclude l’assessore, «è approvare definitivamente il documento entro l’estate». ( ma. mad. )

