Piano di riqualificazione, modifiche tra le polemiche 

Il progetto di riqualificazione urbana dell’area centrale di Macomer, il cosiddetto Isolato 17, accanto alla storica via Dell’Uguaglianza, predisposto dalla Giunta precedente, sarà modificato. Piante, alberi, fontanelle, panchine, parco giochi, percorso di verde didattico, dedicato alle essenze locali, strade e parcheggi, inseriti nel piano di riqualificazione con 311 mila euro di investimenti, naufragano tra le polemiche. Con un’interrogazione, l’esponente della maggioranza Gianfranco Congiu chiede al sindaco per quale motivo non sia stato ancora approvato il progetto esecutivo dell’opera, imperniato attorno a una piazza centrale delimitata da sedute per la fruibilità da parte di tutte le fasce di età. Un’area che doveva essere delimitata da siepi e alberature per la separazione da abitazioni, strade e parcheggi. Mancava solo l’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’attuale Giunta comunale. «Il progetto doveva rappresentare un elemento di attrattività e incremento della qualità della vita - sostiene Congiu - oltre essere un fattore di forte identità paesaggistica della cittadina».

L’attuale Giunta appare propensa a una sostanziale modifica del progetto. «Si tratta di un’area importante al centro dell’abitato - dice il sindaco Riccardo Uda - per questo il progetto di riqualificazione sarà un argomento posto all’ordine del giorno nella prossima riunione del Consiglio».

RIPRODUZIONE RISERVATA