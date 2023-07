Piano di rilancio per Truncu Reale 

L’unica zona industriale a Sassari non si chiama Predda Niedda. Ma Truncu Reale, coi suoi 170 ettari in gran parte inutilizzati, e di cui ora si tenta il rilancio. Grazie al Consorzio industriale, artefice di un concorso di progettazione, illustrato ieri in sede dal suo presidente Valerio Scanu e dal direttore generale Salvatore Demontis. «Sarà organizzato in due fasi - spiega il dg - nella prima si selezioneranno tre idee, nella seconda si premierà la vincitrice». L’obiettivo è definire un nuovo insediamento produttivo, basato sui principi della green economy e dell’economia circolare, e vivibile per chi ci lavora. Di 103mila euro lo stanziamento del Consorzio, di cui il 70% andrà al masterplan vincitore.

«Ci saranno pure opere infrastrutturali - chiarisce Scanu - per cui abbiamo stimato di spendere circa 9 milioni di euro». Ma la linea guida è fare di Truncu Reale un nuovo modello di sviluppo che sfrutti appieno le sue potenzialità attirando imprese anche nazionali ed europee. «I punti di forza - continua il presidente - sono il trovarsi sull’arteria della 131 che permette di collegarsi a Sassari, Porto Torres e Alghero». Poi il fatto di ricadere nelle Zone economiche speciali, con le loro agevolazioni e incentivi, così come nell’Area di crisi industriale complessa, oggetto di un recente bando da 22 milioni. Oltre ai prezzi competitivi: «Ogni ettaro costa all’azienda 175mila euro, a Olbia non basterebbero 400mila». Intanto sono già attivi i servizi di base, con l’aggiunta recente della fibra ottica e della rete del gas. «Con il concorso - conclude Demontis - vogliamo suscitare l’interesse dei progettisti locali ma anche internazionali. Il tema della riconversione industriale è molto sentito».

