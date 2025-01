Piano di riforestazione urbana, al via cantieri per 300mila euro 

Nuovi spazi verdi per rendere Quartu una città più bella e vivibile. Da Quartello a Pitz’e Serra, sino alla prima fascia di litorale che si concentra nella frazione di Flumini, tutte zone inserite nel progetto di forestazione studiato dal settore Ambiente del Comune e finanziato con 300mila euro circa.

Lavori banditi, affidati a dicembre dell’anno appena trascorso e pronti a partire nelle prossime settimane. L’obiettivo è trasformare Quartu in una città più green, con zone più fresche studiate per abbattere le cosiddette “isole di calore”. Nel progetto sono in tutto dodici le aree individuate dagli uffici comunali e dagli agronomi dove è necessario migliorare il verde urbano, compresi i parchi urbani già presenti e in attesa di essere completati. Tre le macro aree dove sono previsti interventi di piantumazione estesa: da Quartello - dove si vuole integrare il verde già esistente e realizzare delle oasi naturali fronte parco di Molentargius - sino a Pitz’e Serra. Ma il progetto di forestazione per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici si allarga anche alla prima parte del litorale: in particolare nella frazione di Flumini, partendo dalla zona a ridosso di via Is Pardinas.

Nove ettari di verde, fra jacarande, ulivi, lecci, e piante aromatiche, distribuiti in diverse aree: due in via Fiume, altrettante in via Generale Dalla Chiesa, una ciascuna in via Italia, via Ungheria, via Ichnusa, via Tharros, via Feronia, via Is Pardinas, via Meilogu, e via Leonardo Da Vinci.

