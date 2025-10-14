«Piano di protezione civile datato»: il Pd chiede di aggiornarlo 

Riportare in Aula, per un aggiornamento, il piano di protezione civile comunale. È la richiesta avanzata dal Partito Democratico per garantire la sicurezza dei monserratini in caso di eventi estremi come l’alluvione del 2008, ma anche la bomba d’acqua che un anno fa ha fatto allagare via Cabras.

Il documento non viene aggiornato dai tempi della prima Giunta Locci. Quindi è ormai datato, a detta del Pd. «L’ultimo aggiornamento del piano di protezione civile risale al 2018 e pertanto non risulta più adeguato rispetto agli standard attuali», le parole della consigliera Dem Francesca Congiu. «Negli ultimi anni si sono verificati numerosi eventi climatici estremi, che rendono urgente la predisposizione di strumenti efficaci per la pianificazione dell’emergenza». E ancora: «Un piano aggiornato non è solo un obbligo normativo, ma un dovere verso la cittadinanza, per garantire la sicurezza, la prevenzione del rischio e un’organizzazione tempestiva dei soccorsi». Congiu ha presentato quindi un’interrogazione scritta all’amministrazione. «Si chiede se si intenda avviare nel breve periodo l’iter per l’aggiornamento del piano, quali siano le tempistiche e se si intenda prevedere momenti pubblici di informazione e formazione».

