VaiOnline
Monserrato.
15 ottobre 2025 alle 00:21

«Piano di protezione civile datato»: il Pd chiede di aggiornarlo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Riportare in Aula, per un aggiornamento, il piano di protezione civile comunale. È la richiesta avanzata dal Partito Democratico per garantire la sicurezza dei monserratini in caso di eventi estremi come l’alluvione del 2008, ma anche la bomba d’acqua che un anno fa ha fatto allagare via Cabras.

Il documento non viene aggiornato dai tempi della prima Giunta Locci. Quindi è ormai datato, a detta del Pd. «L’ultimo aggiornamento del piano di protezione civile risale al 2018 e pertanto non risulta più adeguato rispetto agli standard attuali», le parole della consigliera Dem Francesca Congiu. «Negli ultimi anni si sono verificati numerosi eventi climatici estremi, che rendono urgente la predisposizione di strumenti efficaci per la pianificazione dell’emergenza». E ancora: «Un piano aggiornato non è solo un obbligo normativo, ma un dovere verso la cittadinanza, per garantire la sicurezza, la prevenzione del rischio e un’organizzazione tempestiva dei soccorsi». Congiu ha presentato quindi un’interrogazione scritta all’amministrazione. «Si chiede se si intenda avviare nel breve periodo l’iter per l’aggiornamento del piano, quali siano le tempistiche e se si intenda prevedere momenti pubblici di informazione e formazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Putifigari difende l’area archeologica: «Daremo battaglia in Conferenza dei servizi»

Fotovoltaico sulla Domus, la rivolta dei sindaci

La Giunta: «Calpestati i valori identitari e la nostra storia» 
Caterina Fiori
Regione

Fasi, marcia indietro dopo le polemiche

Emigrati, al congresso voteranno tutti i delegati: stop al piano per escludere donne e giovani 
L’operazione

Serre di cannabis, nove arresti

Terralba, sequestrate 7mila piante di canapa. Nei guai anche un minorenne 
Valeria Pinna
Il caso

Assolti dopo il carcere, l’inchiesta flop di Venditti a Olbia

Ora le richieste di risarcimento per ingiusta detenzione 
Andrea Busia
L’intervista

«Intelligenza artificiale, l’Italia è molto indietro rispetto a Corea e India»

Per il docente italo-americano «i giovani sardi non vengono valorizzati» 
Giuseppe Deiana
L’incontro

«Famiglie, migranti e tutela della vita»

I valori della Chiesa nella visita di Stato di Papa Leone XIV al Quirinale 