Piano di prevenzioni incendi, il Comune investe 42 mila euro 

«In un anno segnato da scarse precipitazioni come quello in corso è più che mai importante migliorare le condizioni di sicurezza delle strade maggiormente colpite dal rischio incendio»: l’assessore all’ambiente del Comune di Arbus, Simone Murtas, illustra il progetto finalizzato all’attivazione di misure antincendio per complessivi 42 mila euro, fondi di bilancio. «Le temperature elevate della stagione estiva – ricorda – aumentano il rischio delle fiamme, in particolare vicino ai percorsi stradali, in presenza di aree infestate da sterpaglie, arbusti, vegetazione secca. Il fine è migliorare le condizioni di sicurezza in questi luoghi, in passato già colpite dal fuoco che hanno ridotto in cenere diversi ettari di vegetazione e campi coltivati».

Il Piano prevede l’affidamento del servizio all’esterno in forma diretta, con la consultazione di imprese con esperienza nel settore. «Siamo consapevoli – prosegue Murtas – che la somma disponibile non possa essere sufficiente per tutto il territorio: ricordiamo che siamo il terzo Comune dell’Isola per estensione, 26.716 ettari di superficie. Si parte dai luoghi dove l’emergenza è alta». In coda l’invito ai proprietari a tenere puliti i terreni privati: «Non è solo una questione di ordine e decoro ma di sicurezza». (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA