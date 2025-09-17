Piano di potenziamento per il potabilizzatore 

Dopo l’ordinanza sindacale che vieta l’utilizzo dell’acqua erogata dalla rete idrica per usi potabili, l’amministrazione comunale di Fluminimaggiore mette mano al problema e si impegna a potenziare l’impianto di potabilizzazione posto a valle della sorgente di Pubusinu.

Nei giorni scorsi il Comune ha dato incarico a 3 tecnici di verificare le condizioni del sistema idrico comunale e studiare le possibili soluzioni del caso. «Abbiamo in programma una serie di interventi – spiega il sindaco Paolo Sanna – per un progetto complessivo, per la quale attuazione servirebbero circa 1 milione e 800 mila euro. Al momento, però, disponiamo solo di un finanziamento regionale di circa 300 mila euro. Con la somma a disposizione vogliamo intervenire sul potabilizzatore, per renderlo più efficiente». L’idea degli amministratori comunale è anche quella di trovare altre falde in terreni non carsici, per usufruire anche di un’acqua con caratteristiche diverse rispetto a quelle delle attuali sorgenti che alimentano l’acquedotto comunale. «L’acqua erogata dalla rete idrica comunale – aggiunge - proviene dalle sorgenti carsiche di Pubusinu e Su Mannau. È chiaro che durante i periodi di siccità la concentrazione di metalli pesanti contenuta è maggiore. Usufruendo di un’acqua con caratteristiche migliori, il problema sarebbe di facile risoluzione». Ora si attendono gli esiti delle ultime analisi effettuate sull’acqua distribuita dalla rete idrica comunale. «Contiamo d’intervenire anche sui problemi analoghi della frazione di Portixeddu – conclude Sanna – sempre garantendo il massimo impegno».

RIPRODUZIONE RISERVATA