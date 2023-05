Piano di pace cinese: Kiev si arrenda 

Tra queste posizioni inconciliabili si muovono l’iniziativa di pace del presidente brasiliano Lula e quella del Vaticano, affidata al presidente della Conferenza episcopale italiana Matteo Zuppi. In una telefonata col ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov il presidente del Brasile (Paese partner della Russia nell’organizzazione dei Brics insieme a Cina, India e Sudafrica) ha manifestato «la disponibilità del Brasile, insieme a India, Indonesia e Cina, a dialogare con entrambe le parti in conflitto alla ricerca della pace».

Secondo la ricostruzione del Wsj la posizione di Pechino è stata trasmessa agli europei dall’inviato cinese per l’Ucraina Li Hui, che ieri era a Mosca dopo la tappa di giovedì a Bruxelles a conclusione di un tour che lo ha portato anche a Kiev. Dalla Cina non arrivano conferme né smentite. Non stupisce il rifiuto di Kiev: «Qualsiasi scenario di compromesso che preveda la non liberazione di tutti i territori dell’Ucraina» equivarrebbe ad «ammettere la sconfitta della democrazia», ha detto il consigliere presidenziale Mykhailo Podolyak. La controproposta ucraina, avanzata dal capo dell’ufficio presidenziale Andriy Yermak, è un «vertice per la pace», magari a luglio, che dovrebbe partire dal piano a suo tempo avanzato da Kiev, col ritiro totale delle truppe russe.

MOSCA. La tanto attesa mediazione cinese è una delusione per Kiev: secondo fonti del Wall Street Journal il piano di pace della Cina consiste nel proporre a Kiev un cessate il fuoco con la cessione alla Russia delle parti del territorio ucraino che ha occupato. Una resa, in sostanza.

MOSCA. La tanto attesa mediazione cinese è una delusione per Kiev: secondo fonti del Wall Street Journal il piano di pace della Cina consiste nel proporre a Kiev un cessate il fuoco con la cessione alla Russia delle parti del territorio ucraino che ha occupato. Una resa, in sostanza.

Il no ucraino

Secondo la ricostruzione del Wsj la posizione di Pechino è stata trasmessa agli europei dall’inviato cinese per l’Ucraina Li Hui, che ieri era a Mosca dopo la tappa di giovedì a Bruxelles a conclusione di un tour che lo ha portato anche a Kiev. Dalla Cina non arrivano conferme né smentite. Non stupisce il rifiuto di Kiev: «Qualsiasi scenario di compromesso che preveda la non liberazione di tutti i territori dell’Ucraina» equivarrebbe ad «ammettere la sconfitta della democrazia», ha detto il consigliere presidenziale Mykhailo Podolyak. La controproposta ucraina, avanzata dal capo dell’ufficio presidenziale Andriy Yermak, è un «vertice per la pace», magari a luglio, che dovrebbe partire dal piano a suo tempo avanzato da Kiev, col ritiro totale delle truppe russe.

Il passo del Brasile

Tra queste posizioni inconciliabili si muovono l’iniziativa di pace del presidente brasiliano Lula e quella del Vaticano, affidata al presidente della Conferenza episcopale italiana Matteo Zuppi. In una telefonata col ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov il presidente del Brasile (Paese partner della Russia nell’organizzazione dei Brics insieme a Cina, India e Sudafrica) ha manifestato «la disponibilità del Brasile, insieme a India, Indonesia e Cina, a dialogare con entrambe le parti in conflitto alla ricerca della pace».

Il Papa: si sentono forti

Il cardinale Zuppi intende incontrare di persona Zelensky e Putin, e Mosca «valuta positivamente» l’iniziativa del Papa, di cui riconosce «il sincero desiderio di promuovere il processo di pace». Anche se il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, riconosce le difficoltà e sottolinea che quella in cantiere è una «missione di pace» che «non ha come scopo immediato la mediazione ma di creare un clima favorevole e aiutare ad andare verso una soluzione pacifica». E Francesco è tornato ieri sul rifiuto di una mediazione vaticana espresso da Zelensky: «Loro non sognano tanto le mediazioni - ha detto a Telemundo - perché il blocco ucraino è davvero molto forte. Tutta l’Europa, gli Stati Uniti. In altre parole, hanno una forza propria molto grande.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata