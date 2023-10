Piano di mitigazione del rischio: «La città è ancora in pericolo» 

“Nella presentazione nell’aula consigliare dell’Aprile scorso, a distanza di ben cinque anni e mezzo dall’incarico iniziale al RTP, capogruppo Technital, si definivano i tempi di approvazione del nuovo Piano, precisando che per la conclusione della progettazione dello stesso sarebbero stati necessari ulteriori tre mesi e che successivamente si sarebbe avviata la procedura di impatto ambientale”. Di fatto, scrivono i consiglieri comunali del partito Democratico, la città è ancora sotto scacco degli eventi metereologici avversi a causa delle opere incongrue; gli abitanti, sottolineano, inermi di fronte ai pericoli e alla svalutazione delle case nelle zone a rischio. Da qui l’interrogazione del Pd che vuole fare luce anche su ritardi e sui possibili errori nella procedura di affidamento al Rtp della redazione del nuovo Piano di Mitigazione. «Da un’attenta lettura degli atti della procedura di affidamento al RTP sembrano rilevarsi degli importanti errori procedurali, o comunque degli aspetti a noi non completamente noti – continuano i consiglieri - in particolare nell’estensione dell’incarico a favore del RTP, senza acquisire preliminarmente i pareri favorevoli dell’Autorità di Bacino e degli altri enti competenti, come invece previsto dal Bando iniziale. Il timore è che gli stessi, eventuali, errori procedurali, se esistenti, possano creare ulteriori ritardi, ricorsi e problemi nelle successive fasi della procedura di progettazione definitiva, coordinamento e direzione dei lavori dell’intervento, in fase di realizzazione delle opere previste” (v.m.)

