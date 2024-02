Piano di assetto idrogeologico, variante approvata 

Il Consiglio comunale di Fluminimaggiore ha approvato di recente la variante al Piano di assetto idrogeologico (Pai) del territorio del centro ex minerario.

«Si tratta di una variante – spiega il primo cittadino Paolo Sanna – che abbiamo voluto adottare e che riguarda uno dei canali attraversanti l’abitato del paese. Dopo uno studio eseguito da un tecnico incaricato e con il parere positivo degli uffici regionali preposti, siamo riusciti a ridurre le dimensioni della fascia lungo il canale interessata dal vincolo legata al rischio idraulico. La variazione apportata al Piano di stralcio del Pai è stata poi approvata dall’assemblea civica». Il canale interessato, dove conferiscono le acque piovane e che attraversa parte del paese, è quello che partendo dalla periferia di Perd’e Fogu arriva sino all’altezza del ponte di Su Delegau, convogliando le acque piovane raccolte nell’alveo del rio Mannu. «Essendo consapevoli – conclude Sanna – grazie agli studi eseguiti, che in quella parte svincolata non sussistono rischi per l’assetto idrogeologico, possiamo ora programmare eventuali interventi, per migliorare sia i servizi sia l’arredo urbano della parte dell’abitato attraversate dal canale, dove a volte si forma un piccolo corso d’acqua alimentato dalle piogge».

RIPRODUZIONE RISERVATA