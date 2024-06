Piano di ampliamento  del porto turistico  con 350 posti barca 

Duemila posti barca stanziali nel molo Visconti e 200 in transito nelle banchine “Dogana” e “Sanità”, con l’opportunità di crescere ancora per il porto turistico di Alghero. Il Comune è in attesa che la Regione approvi il Piano regolatore dello scalo turistico per dare il via libera al progetto di ampliamento di almeno ulteriori 350 posti barca, con la possibilità di attracco per le imbarcazioni fino a 120 metri.

«Dopo dieci anni dalla redazione del progetto che consentirà di incrementare il numero degli ormeggi – spiega Giancarlo Piras, presidente del Consorzio di Alghero – i tempi sono maturi per dare il via libera al Prp, un importante passaggio per lo sviluppo dei servizi portuali, dei posti barca e una occasione per unirsi alle Baleari, in Spagna, e accogliere i transiti da tutta Europa». Un porto più funzionale ed ecosostenibile. «Nel frattempo auspichiamo, per chi di competenza, - ha aggiunto Piras - il tanto atteso completamento del Molo di sopra-flutto che porterebbe a sbloccare diverse ricadute economiche dando ancora maggiori servizi e decoro al porto della Riviera del Corallo». Tra le novità lo studio per l’installazione di un dissalatore che permetterà di riutilizzare l’acqua del porto per il lavaggio delle imbarcazioni e l’acquisto delle auto elettriche per prestare assistenza agli yacht. E se Alghero si colloca tra i più importanti porti turistici della Sardegna, tra le tante opportunità di sviluppo vi è anche una anomalia. «Una ordinanza della Guardia costiera stabilisce l’approdo gratuito nel porto centrale per gli yacht fino a 50 metri per i primi cinque giorni».

