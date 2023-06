Piano delle opere pubbliche: parcheggi e nuova segnaletica 

È stato approvato durante l’ultima seduta del consiglio comunale di San Giovanni Suergiu, il rendiconto di gestione comunale per l’anno 2022. Rendiconto che si chiude con un risultato di oltre 10 milioni di euro.

Un dato abbastanza positivo secondo gli amministratori: nell’evoluzione avuta nell’ultimo triennio, visto che nei precedenti anni si era arrivati a 5 milioni nel 2020 e 8 milioni e mezzo nel 2021.

«I sacrifici di questi anni - spiega la sindaca Elvira Usai - hanno prodotto risultati apprezzabili che porteranno sviluppo al paese. Oltre un terzo del bilancio è frutto dei finanziamenti del Pnrr, cioè 3.293.000 euro, per non parlare della parte vincolata che dà origine alle opere pubbliche». E su questo versante ci sono già alcuni cantieri in apertura: come quello dei nuovi parcheggi di via Portobotte sulla Statale 195, e quelli di mitigazione del rischio idrogeologico. Un lavoro significativo è stato fatto sulla dotazione organica del comune con l'assunzione di nove risorse umane e sull'implementazione dei servizi e dei controlli sul territorio.

«Con l'avanzo libero, dopo la prossima variazione – precisa il primo cittadino - sarà possibile intervenire sul decoro urbano, sulle infrastrutture digitali, sulla cartellonistica e sulla segnaletica. Tutte opere che fanno parte del nostro mandato elettorale».

