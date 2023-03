Piano delle opere pubbliche, otto milioni di investimenti 

La Giunta del sindaco Diego Loi ha approvato il piano triennale delle opere pubbliche. Oltre 8 milioni e mezzo di euro di investimenti per opere strategiche di interesse comunitario, tra questi spicca il progetto di ristrutturazione delle scuole primarie e secondarie di primo grado (opera da oltre 3 milioni e mezzo). Altro intervento esecutivo la realizzazione del nuovo manto in erba sintetica del campo sportivo comunale (300mila euro). Altro progetto in fase esecutiva per cui i lavori partiranno a breve: la riqualificazione e sistemazione dei sentieri del Sic “Rio Sos Molinos-Sos Lavros-Monte Urtigu” , in totale 200mila euro.

Tra le opere approvate definitivamente il completamento dell’area insediamenti produttivi Pip Ziu Frasu per 333mila euro. E ancora i progetti per il depuratore a San Leonardo (440mila euro), l’ampliamento del cimitero (700mila), la messa in sicurezza della strada Bau e mela-su Lidone (610mila), 830mila per la messa in sicurezza della viabilità Monteforru-Matteu Campullu dove sorge acquedotto comunale; 195mila per bonifica idraulica forestale e mitigazione rischio idrogeologico nelle zone periferiche del paese; 300mila invece per la sistemazione della strada di accesso al cantiere di Forestas “Pabarile” e all'area delle telecomunicazioni “Badde Urbara”, con intervento di sistemazione delle aree limitrofe percorse dall’incendio.

