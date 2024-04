Piano delle opere pubbliche: nuovo asfalto nelle strade 

Sono in corso a Burcei i lavori di urbanizzazione primaria nel centro urbano. Si tratta di un progetto particolarmente atteso, destinato a migliorare sensibilmente la viabilità in paese. Gli interventi interesseranno le vie Cimarosa, Monte Spada, Fleming, Oristano, Montessori, Tagliamento e la prima parte di Via Gennargentu.

«Questo primo intervento - dice il sindaco Simone Monni – fa parte di una programmazione generale che nel futuro interesserà numerose altre strade oggi ridotte in precarie condizioni: quelle sterrate che verranno asfaltate, ma anche quelle in asfalto che necessitano di una semplice, ma importante e attesa opera di manutenzione. Il tutto con l'utilizzo di fondi comunali, regionali e statali».Intanto è a buon punto il progetto di variante al Piano urbanistico comunale, atteso da tanti anni. Lo studio è arrivato praticamente alle ultime fasi. La prossima tappa è la discussione in consiglio comunale: l’obiettivo è la pianificazione del territorio. Sono indicate tra l’altro le aree per la dell’eliporto e per lo sviluppo della zona industriale dove potrebbero svilupparsi diverse attività imprenditoriali.

Con la variante al Puc, verrà indicata anche l’area che ospiterà il nuovo cimitero: un altro progetto atteso da decenni. Col vecchio camposanto ormai saturo e con il Comune spesso costretto a requisire loculi privati per consentire le sepolture. (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA