Piano delle opere pubbliche, c’è un tesoretto di dieci milioni 

È di quasi 10 milioni di euro l’impegno di spesa del Comune di Serdiana per la realizzazione di opere pubbliche nel 2024. L’indicazione è contenuta nello schema del programma triennale appena approvato dalla Giunta che nelle prossime settimane sarà all’esame del Consiglio comunale.

La voce principale degli interventi programmati riguarda la realizzazione del mega impianto per il trattamento dei fanghi fognari, opera che ha ottenuto un finanziamento di 8,6 milioni di euro dai fondi del Pnrr. Il progetto, inserito in un’ottica di economia circolare, sarà realizzato nella zona di Su Sparau in un terreno adiacente a quello di proprietà di Ecoserdiana originariamente individuato per la realizzazione dell’impianto.

L’opera è destinata a produrre energia mentre gli scarti della lavorazione saranno utilizzati come concime per le attività agricole presenti nel territorio con i rifiuti che si trasformeranno in risorsa. Nell’elenco delle opere da realizzare il prossimo anno anche la manutenzione e l’ampliamento del cimitero (200mila euro), il completamento dell’urbanizzazione primaria nella zona industriale di Su Pauleddu e la messa in esercizio dell’ecocentro comunale (208mila), il completamento della pista ciclopedonale (300mila). Il piano delle opere pubbliche prevede inoltre uno stanziamento di 460mila euro per la sistemazione di un altro tratto della via Manno (principale asse viario che collega il paese a Dolianova) e la riqualificazione dei sottoservizi. (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA