Piano delle infrastrutture, rimodulati gli interventi 

Comporterà investimenti per un totale che supera i 95 milioni di euro, il Piano regionale delle Infrastrutture. La sua rimodulazione è stata approvata dalla commissione Governo del territorio del Consiglio. La commissione ha dato il parere favorevole dopo aver ascoltato la relazione sul Piano, che è stata fatta dall’assessore ai Lavori pubblici, Pier Luigi Saiu.

Che cosa prevede

Il provvedimento che ha incassato il voto del “parlamentino” di via Roma, come ha spiegato lo stesso assessore, riguarda diversi settori. Sono l’edilizia residenziale pubblica, il sistema della viabilità, quello delle dighe, le politiche per la difesa del suolo e per il contrasto al rischio idro-geologico.

Riviste le dotazioni

L’assessore regionale ai Lavori pubblici ha voluto sottolineare l’importanza della rimodulazione delle risorse disponibili. A occuparsene sono stati gli uffici tecnici dell’assessorato di cui è ca capo, che hanno lavorato a stretto contatto con le diverse “stazioni appaltanti”: sono, in particolare, Comuni, Province, agenzie ed enti regionali, Consorzi di bonifica, Anas ed Abbanoa.

Gli interventi

Con i fondi a disposizione, ha concluso Saiu, «contiamo di realizzare numerose opere di interesse strategico per la Regione, nel rispetto delle scelte del Consiglio regionale e delle tempistiche legate al mutuo infrastrutture». Le procedure di spesa devono essere completate per la rendicontazione entro il prossimo 15 novembre.

