Piano delle aree verdi in attesa dell’appalto 

Via alla progettazione per il nuovo appalto di manutenzione delle aree verdi di Selargius. Un servizio - di gestione agronomica a basso impatto ambientale - da due milioni circa che il Comune conta di far partire da gennaio, dopo la scadenza dell’attuale contratto con la Sicilville. Al lavoro un gruppo di agronomi che devono stilare un piano di manutenzione per i prossimi due anni, sino al 2025, che tenga conto dei 724mila metri quadri di verde in città fra parchi, aiuole, cortili degli edifici scolastici comunali nonché banchine stradali e aree incolte. (f. l.)

