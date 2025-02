Piano dell’amministrazione per rifare strade e marciapiedi 

Al via i lavori di messa in sicurezza delle strade cittadine e della pavimentazione dei marciapiedi. Con uno stanziamento di 400mila euro di fondi comunali, l’Amministrazione di Sanluri ha finanziato un piano di interventi per il rifacimento dell’asfalto della viabilità interna della città, della frazione di Sanluri Stato e dell’area degli insediamenti produttivi lungo la strada per Samassi. Questo appalto si somma a quelli che ormai vanno avanti da anni per eliminare gli ostacoli dai marciapiedi ed il risanamento della loro pavimentazione, opere necessarie soprattutto per migliorarne la fruibilità, garantendone la sicurezza.

«La novità – dice il sindaco, Alberto Urpi - è che questa volta i lavori interessano anche la zona artigianale e la borgata di Sanluri Stato, dove l’aumento dei residenti ci impegna a valorizzarla. Con un secondo progetto da 360mila euro, verrà sistemato il cuore dell’abitato, piazza Demontis, l’area davanti alla chiesa e il vicino parco verde, già attrezzato con giochi per i bambini, previsti interventi migliorativi anche al cimitero». Urpi ricorda che «sono numerosi le strade e i marciapiedi che necessitano di manutenzione, con le somme a disposizione si potrà intervenire per risolvere le situazioni più difficili dove la funzione risulta compromessa, non verranno tralasciate le zone a maggior transito per migliorarne la percorribilità e favorire la qualità urbana». I lavori verranno eseguiti nelle vie Buonarroti, Strovina, tutte quelle che conducono nella strada per Furtei fino a viale Rinascita. (s. r.)

