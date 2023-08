Piano della sicurezza, salta anche il secondo concerto 

Annullato il concerto degli Acoustic band di domani. I segnali che il comitato “Monte Ortobene ultima spiaggia” attendeva dal Comune dopo l’annullamento del concerto del gruppo Frammenti anni ’60 non sono arrivati. Il comitato fa sapere di non essere «in grado di assolvere alle assurde prescrizioni imposte dalla legge per la sicurezza pubblica» e, pertanto, l’evento è cancellato. L’acceso dibattito tra comitato e amministrazione non ha trovato un punto di incontro. Il motivo della cancellazione del concerto di Frammenti anni ’60, a detta del Comune, è la mancata presentazione di un piano di sicurezza. Per il comitato il punto cruciale è la mancanza di dialogo tra assessori. (g. pit.)

