Piano della mobilità? Sì, di Assisi 

Che si tratti di un mero errore, non ci piove. Se sia frutto di un lapsus o di un veloce “copia e incolla” difficile dirlo.

La “svista” campeggiava da giorni nel sito istituzionale del Comune, nella sezione dedicata alla pianificazione della mobilità sostenibile.

L’errore

«Il Pums della città di Assisi - si leggeva nella relazione che traccia obiettivi e strategie del documento - segue un approccio che integra le infrastrutture materiali (lineari e puntuali) ed immateriali (Its) ed i servizi delle modalità di trasporto presenti con riferimento alla mobilità urbana, pubblica e privata, di persone e merci, motorizzata e non motorizzata».

Caso vuole che ad accomunare la cittadina umbra e Oristano sia la società Leganet, incaricata da entrambe le amministrazioni civiche di redigere i rispettivi Piani urbani della mobilità sostenibile. Per l’amministrazione Sanna il conto della progettazione ammonta a 84mila euro.

L’assessore

«È probabile che si sia trattato di una distrazione - minimizza l’assessore all’Urbanistica, Ivano Cuccu - può capitare quando si lavora a più progetti contemporaneamente. Di sicuro non è un “copia e incolla” anche perché al di là delle linee guida generali, che possono essere comuni, le due cittadine hanno specificità completamente differenti».

Ieri, intanto, l’errore è stato corretto nella pagina web del Comune alla quale gli utenti possono accedere per poter compilare il questionario che sarà impiegato per raccogliere segnalazioni e valutazioni utili alla definizione del documento di pianificazione strategica.

Il questionario

«Il questionario resterà online una ventina di giorni - spiega Cuccu - in queste prime settimane abbiamo pubblicizzato l’iniziativa attraverso tutti i canali in modo da avere una buona partecipazione, non solo a livello comunale ma provinciale».

Una volta completata la fase consultiva, si passerà allo step successivo.

«La società incaricata esaminerà tutte le indicazioni dei cittadini - conclude l’esponente della Giunta - poi il percorso di partecipazione prevede l’organizzazione di eventi ed incontri con istituzioni pubbliche, imprese e rappresentanti di categorie economiche e produttive, associazioni ed enti, scuole».

La strada è ancora lunga per l’approvazione prevista entro quest’estate.

