Piano della mobilità, questionario fino a giovedì 

L’assessore alla Viabilità insiste con i questionari online, dimenticando che nel primo (quello al quale potevano partecipare tutti i cittadini) solo in 258 avevano risposto alle domande poste sul sito istituzionale. Adesso Ivano Cuccu ricorda che mancano pochi giorni per le due nuove consultazioni pubbliche lanciate dal Comune in vista dell’adozione del Piano urbano della mobilità sostenibile. Giovedì infatti sarà l’ultimo giorno utile per studenti delle Superiori e residenti nel centro storico per dare il loro contributo di idee ed essere parte attiva del percorso. «Oltre 200 studenti hanno già accolto il nostro invito e hanno compilato il questionario online – annuncia Cuccu – La risposta, purtroppo, non è stata altrettanto positiva da parte dei residenti del centro storico: a oggi solo una cinquantina hanno compilato il questionario». Non pochi in realtà, considerando che i residenti in centro sono sempre meno e che quei pochi aspettano fatti concreti da chi è chiamato ad amministrare la città. E tra questi fatti c’è appunto l’istituzione definitiva della Ztl che invece resta sulla carta da oltre 15 anni.

