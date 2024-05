Piano della mobilità, incontri flop 

Nell’Aula degli Evangelisti oggi sono attesi i residenti del centro storico. È il terzo degli incontri pubblici promossi dal Comune nell’ambito del processo partecipativo che porterà alla stesura del nuovo Piano urbano della mobilità sostenibile. La speranza è che stavolta l’appello non cada nel vuoto, vista la scarsa adesione fin qui registrata.

Il flop

Dopo il flop dei questionari online, compilati da appena 258 cittadini, anche le scuole superiori hanno snobbato l’iniziativa. Unica eccezione il tecnico industriale Othoca, presente in sala Giunta ieri mattina con i due rappresentanti d’istituto, Davide Sciakerin e Lorenzo Melis, accompagnati dal dirigente Franco Frongia. E non è andata meglio con le associazioni datoriali, sindacali e di volontariato: solo Uil pensionati e Unione italiana ciechi hanno ascoltato nel pomeriggio la relazione del tecnico Leganet (società incaricata della redazione del Piano), Gabriele Astolfi.

La delusione

Non hanno nascosto la delusione il sindaco, Massimiliano Sanna, e l’assessore all’Urbanistica, Ivano Cuccu: «Non si dica, poi, che la popolazione non è stata coinvolta nelle scelte importanti». L’intento era quello di raccogliere criticità e suggerimenti dei vari portatori di interesse: cittadini, non solo oristanesi, che per lavoro, studio, svago o necessità trascorrono del tempo e si muovono tra le vie del capoluogo. «Stiamo elaborando i questionari - ha spiegato Astolfi - ma abbiamo già chiari gli aspetti da perfezionare: i collegamenti tra il centro cittadino e le frazioni, la qualità del trasporto pubblico e i percorsi dedicati alla mobilità dolce».

Gli spunti

Gli spunti dai ragazzi non sono mancati. «Viaggiamo su bus obsoleti che quattro volte su cinque si fermano per qualche guasto - hanno fatto notare i due studenti, entrambi pendolari - mentre le navette di collegamento con la stazione Arst e quella ferroviaria sono poco affidabili: basta un piccolo ritardo e perdiamo le coincidenze». La scarsa manutenzione stradale e l’inciviltà di molti automobilisti, poi, sconsigliano gli spostamenti a piedi o in bici. «Nel caso dell’Istituto Othoca - hanno aggiunto - sarebbero utili i dossi rallentatori per limitare la velocità in via Zara».

«Trasporti inadeguati»

Sull’inadeguatezza del trasporto pubblico locale hanno concordato Vincenzo Santangelo (Uil pensionati) e Leonardo Nurra (Unione Italiana ciechi): «I mezzi non sono idonei a persone anziane e con disabilità, i collegamenti con le strutture sanitarie sono deficitari». Per quanto concerne la sicurezza stradale, è stata segnalata la pericolosità degli attraversamenti pedonali, la scarsa illuminazione, mentre la presenza di impianti pubblicitari ostruisce il passaggio di pedoni e carrozzine. Altri nodi da risolvere, la sosta selvaggia in prossimità degli incroci e le condizioni dei marciapiedi.

La Ztl

E oggi la parola passa ai residenti del centro storico che attendono da anni una decisione sulla Ztl. «Vivere nel cuore cittadino non deve essere penalizzante né per i residenti né per i commercianti. Bisogna regolarmentare, ancora non sappiamo come», ha detto Cuccu.

