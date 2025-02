Piano del verde? Rimandato 

Se ne parla dal 2020, con l’impegno formale assunto dall’allora Giunta Lutzu alla luce del via libera dell’Assemblea civica ad una mozione presentata dal consigliere Progres, Andrea Riccio. Di anni ne sono passati cinque e il Piano del verde da entità astratta ha finalmente preso forma e contenuti (non tutti originali). Il documento, la cui redazione era stata affidata nel settembre del 2023 alla ditta torinese Floema ad un costo di 50.867 euro, ieri è approdato per la prima volta in commissione Ambiente. In tutto 52 pagine, da sommare alle 63 del Regolamento che raccoglie le disposizioni normative alle quali pubblico e privato dovranno attenersi per gli interventi sul patrimonio verde.

I commenti

«Uno strumento importantissimo - ha introdotto i lavori il presidente del parlamentino, Paolo Angioi, alla presenza dell’assessora competente, Maria Bonaria Zedda, e della dirigente del settore Sviluppo del territorio, Sara Angius - che si compone di un censimento dell’esistente e di una serie di obiettivi di pianificazione, più o meno attuabili». Proprio sulla scarsa “contestualizzazione” dello studio, con ampi paragrafi e immagini a corredo che ricalcano quelli già inseriti nei Piani di altri comuni come Torino, Roma o Aprilia, si è focalizzato il dibattito.

«Non ho trovato il documento adeguato alla nostra realtà - ha dichiarato il consigliere di Aristanis, Sergio Locci - Non fotografa la realtà per com’è davvero: prova ne è il fatto che siano state previste alberature in via Garibaldi, senza tener conto della presenza degli attuali dehor». Altra pecca, sollevata dalla capogruppo di Alternativa sarda progetto Sardegna, Maria Obinu, la quasi totale assenza di riferimenti alla pineta di Torregrande.

Osservazioni

Sono necessari degli accorgimenti, ne è consapevole l’assessora Zedda, che ha voluto comunque avviare la discussione in commissione. «È già stata presentata una richiesta di integrazioni - ha spiegato la dirigente - ma possiamo proporre altre osservazioni». Un punto di partenza, insomma, più che d’arrivo, con la sezione strategica da implementare per rendere lo strumento più aderente alla realtà oristanese.

I numeri

Efficace, invece, il censimento che riproduce lo stato attuale del patrimonio verde: emerge, ad esempio, che le aree di competenza dell’Amministrazione civica, senza tener conto degli orti urbani, sono 49; che tra città e frazioni si contano oltre 6.400 esemplari di specie arboree con una predominanza di querce, cipressi, pini, oleandri ed eucalipti. E ancora che in città l’85% delle aree pubbliche è privo di sistema di irrigazione e lungo i bordi stradali si contano circa 500 formelle vuote, in attesa di reintegrazione delle piante. «Nei mesi scorsi abbiamo abbattuto 100 alberi che sono risultati altamente pericolosi durante le prove di stabilità effettuate dalla società incaricata del Piano», ha osservato Sara Angius. La commissione Ambiente si riunirà nuovamente giovedì 20 per continuare l’esame del documento in attesa di programmare un incontro con i progettisti.

