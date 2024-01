Piano del verde pubblico, piantate le jacarande al posto dei lecci 

Prosegue la sistemazione delle nuove piante nelle strade cittadine. Ieri mattina gli operai dell’Avr, la ditta che si occupa della manutenzione del verde pubblico, erano impegnati in via Marconi per la piantumazione delle jacarande.

In via Marconi i vecchi lecci erano stati abbattuti perché resi pericolanti dall’azione del cerambice, il terribile coleottero che scava gallerie nel legno minandone la stabilità e che non può essere neanche debellato in quanto specie protetta.In tutto sono circa 700 le piante che saranno distribuite dal centro alla periferia della città andando a riempire di verde e colori le tante aiuole rimaste tristemente vuote. E le nuove piantine sono state scelte tra le specie in grado di non creare danni futuri a marciapiedi e strade con le loro radici.

Intanto la ditta prosegue anche le potature nei parchi e nelle piazze. Di recente sono state sistemate tutte le siepi al parco del Sole in via Turati e lo stesso è stato fatto anche al parco Matteotti in via D’Annunzio il mese scorso, per prepararlo ad ospitare il villaggio di Natale della Pro loco. Potature sono previste anche nelle zone dove mancano da anni come in via Lombardia.

RIPRODUZIONE RISERVATA