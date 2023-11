Piano del verde, minoranza sull’Aventino 

Via libera in commissione Territorio e ambiente al Piano del verde pubblico a Sestu ma scoppia la polemica con la minoranza che si dimette in blocco. Alla fine, nella seduta di martedì, il documento è stato approvato dalla sola maggioranza con i voti di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Riformatori. Ora la prossima tappa è il Consiglio comunale dove si annuncia già battaglia.

Cosa prevede

Tante le novità: il nuovo parco fluviale, già annunciato in primavera, che sarà lungo il rio Matzeu, e proseguirà con un percorso verde fino alla foresta urbana di Cortexandra. Poi la riqualificazione di alcune aree incolte come quella di via Piave, o vari terreni nel quartiere Dedalo. Infine i giardini didattici, dove i più piccoli potranno imparare l’amore per la natura, o anche la possibilità di adottare un’area verde. Il tutto con fondi comunali, del Pnrr e della città metropolitana. «Grazie ai progetti proposti valorizzeremo non solo i benefici ambientali che il verde offre, ma anche l’alto valore socio relazionale che genera», ha dichiarato l’assessora Roberta Argiolas.

Le dimissioni

È scontro aperto però con la minoranza che annuncia in blocco le dimissioni dalla Commissione. Dopo la situazione di tensione che si è verificata nelle ultime sedute, «si è arrivati alla goccia che ha fatto traboccare il vaso», dichiarano in comunicato i consiglieri; «abbiamo affrontato la discussione del Piano con totale apertura e disponibilità nonostante quanto accaduto nelle settimane scorse, ma dopo due ore di presentazione, alle 21, vista l’ora tarda, dovendo ancora chiedere chiarimenti, discutere e poi votare, abbiamo chiesto unanimemente di interrompere i lavori e di andare in aggiornamento. La nostra richiesta è stata respinta dalla maggioranza che ha voluto imporre il proseguimento a oltranza».

Le accuse

Per l’opposizione è mancato dunque qualunque confronto: «Avevamo tutta una serie di chiarimenti da chiedere, ma non abbiamo potuto farlo. Eppure non c’era alcuna urgenza. È in atto una inaccettabile prevaricazione del ruolo delle commissioni che non sono libere nella trattazione degli argomenti. E nell'ultima seduta in particolare, i commissari di maggioranza hanno dimostrato di non avere alcuna autonomia». Da qui il gesto di rottura: «Non potendo accettare che gli organismi della democrazia vengano calpestati con tale disprezzo, abbiamo deciso di rassegnare le dimissioni dalla Commissione Territorio e ambiente».

RIPRODUZIONE RISERVATA