Piano del turismo: ok alle linee strategiche, adesso va scritto 

Via libera alle linee di indirizzo del piano strategico del turismo, approvate martedì in Consiglio comunale. In primo piano il turismo naturalistico e ambientale, in stretta connessione con la qualità della vita, con una valorizzazione che - partendo dal mercato balneare - mira alla creazione di una destinazione turistica che necessita del coinvolgimento attivo della comunità e degli operatori economici del territorio. Si va dalla creazione di un modello di governance pubblico-privata attraverso l’attivazione di un processo di partecipazione della cittadinanza e delle categorie interessate, alla creazione di percorsi naturali che colleghino la costa con l’interno. Fra gli obiettivi c’è anche l’attivazione di processi di integrazione delle filiere dell’agroalimentare e dell’artigianato, ma anche il supporto a imprese e associazioni attive, favorendo così un percorso di evoluzione qualitativa dell’accoglienza e dell’ospitalità, nonché il sostegno alle attività imprenditoriali di filiera, per favorire il risanamento delle aree agricole finalizzato alle produzioni di qualità ed alla nascita di forme alternative di ricettività. E soprattutto si punta alla creazione di un’immagine della destinazione Quartu nel mercato turistico.

Ora si lavorerà al bando per affidare a un professionista esterno la redazione del piano. «Questi indirizzi potranno essere arricchiti in fase di elaborazione del piano strategico, con un confronto aperto all’intero Consiglio comunale, oltre che alla cittadinanza e alle categorie interessate», ha sottolineato il vicesindaco Tore Sanna in Consiglio comunale. (f.l. )

