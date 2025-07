Piano del traffico, si accelera sulle criticità 

Piano del traffico ancora fermo al palo. I tecnici sono ancora al lavoro su alcuni dei punti critici della viabilità di Lanusei, ospedale su tutti. In quella zona gravitano ogni giorno migliaia di persone provenienti da tutta l’Ogliastra e il problema dei parcheggi e del traffico è sotto gli occhi di tutti. Tra le proposte dell’assessore all’Urbanistica, Gianni Perotti, un senso unico scendendo da via Pilia e a salire da via Ospedale. «Il problema parcheggi non è più rimandabile, va affrontato per rispondere alle esigenze dei 50mila ogliastrini, che hanno priorità su tutto il resto. – sostiene - La soluzione del senso unico consente di recuperare 37 posti auto e di decongestionare via Ospedale». Sotto la lente d’ingrandimento anche piazza Marcia dove, specie in alcune fasce orarie, regna un vero e proprio caos. «Qui sicuramente si procederà con lo stallo ad ora, oltre a quello carico e scarico, ma solo una volta che sarà sistemato Villaggio Fiaschetti che aiuta a recuperare spazi – aggiunge - In seguito in piazza Marcia prevediamo stalli a pagamento». Altro punto critico, soprattutto in periodo scolastico e quando piove, è via Leonardo Da Vinci. Ancora interessata dal cantiere di Girilonga, una volta smantellato, riavrà qualche spazio di quelli attualmente occupati e qualcuno nuovo nello spiazzo sotto il liceo così da liberare la strada dalle auto in sosta.

