Piano del traffico, no dei commercianti 

Scontro tra esercenti e Comune di Decimomannu a seguito della presentazione pubblica del progetto di riorganizzazione della viabilità urbana. Il dibattito si è infiammato già venerdì sera, quando amministrazione e corpo di Polizia locale hanno illustrato alla cittadinanza le modifiche che verranno apportate in pressoché tutti i quartieri cittadini, toccando anche le arterie principali tra cui le vie Nazionale, Cagliari, Stazione e corso Umberto che diventeranno a senso unico: «Ascolteremo i suggerimenti ma l’avvio della fase sperimentale non è emendabile», ha detto il comandante Enrico Zaru. Prossimi passi? L’approvazione in Giunta e l’avvio delle modifiche per zone. In pochi mesi la rivoluzione sarà conclusa ma comunque suscettibile, qualora necessario, a eventuali passi indietro.

La protesta

Se da una parte l’amministrazione comunale ha prospettato «l’ottimizzazione della circolazione stradale, l’aumento delle aree di sosta e la riduzione di sinistri stradali», dall’altra i commercianti, in particolare quelli di via Nazionale, hanno protestato perché la principale arteria cittadina in un tratto diverrà a senso unico: «Ci preoccupa il minor afflusso di autoveicoli dai paesi confinanti: avremo di sicuro una consistente riduzione delle vendite».

Hanno espresso le loro perplessità Giuseppe Gagliano (62 anni), la barista Stefania Incani (43 anni), la farmacista Ornella Pelagatti (70), la lavandaia Giustina Sarigu (53), la tabaccaia Laura Ordau (22) o il fotografo Enrico Locci (62): «Prima di prendere queste decisioni ci avrebbero dovuto rendere partecipi. Chiediamo un incontro per trovare soluzioni alternative, per esempio quella di impedire il transito ai mezzi pesanti. Il doppio senso è un valore aggiunto, toglierlo sarebbe un disastro».

La posizione

Secondo l’amministrazione, queste soluzioni risolveranno gli annosi problemi: «La limitata capacità stradale - ha spiegato l’assessora Francesca Salis - causa il congestionamento del traffico, a cui si sommano la carenza di aree di sosta, la presenza di intersezioni pericolose, la difficoltà di transito dei mezzi pubblici, i percorsi pedonali non sicuri e la presenza di zone con alto tasso di inquinamento acustico e atmosferico». Porre rimedio a queste criticità è l’obiettivo del nuovo piano del traffico.

L’opposizione

Intravedono pro e contro in minoranza: «Il piano mira a mitigare diverse problematiche legate alla sicurezza e ai parcheggi - dicono Leopoldo Trudu e Matteo Urru - tuttavia ci lascia perplessi la proposta per via Nazionale: preferiamo mantenere il doppio senso di circolazione, limitando i mezzi pesanti ed evitando così di stravolgere la viabilità dell’intera zona, comprendente via Nazionale, corso Umberto e via Stazione».

