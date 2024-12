Piano del traffico bocciato dopo 15 mesi 

Mezza retromarcia sulla rivoluzione della viabilità partita nel settembre del 2023: in due strade che si affacciano sulla via Nazionale, via Venezia e via Sassari, nei prossimi giorni sarà ripristinato il doppio senso di circolazione (lo avevano chiesto anche con una raccolta firme gli stessi residenti delle vie interessate). Resta invece il senso unico in via Napoli, via delle Mimose e via Verdi. Una decisione che ha scatenato le polemiche da parte dell’opposizione guidata da Alberto Cuccu, non tanto per la retromarcia «ma per la confusione che regna nella maggioranza».

Le critiche

Nel mirino dell’opposizione l’assessore alla viabilità Stefano Scroccu: «Le esigenze quotidiane di spostamento di chi per abitudine o per necessità usa la macchina – chiarisce Cuccu - si trovano a dover fare i conti con le scelte pasticcione dell'assessore che prima decide di istituire una serie di sensi unici ma, a distanza di mesi, ci ripensa e ripristina il doppio senso. Questo repentino cambio di idea comporterà la necessità di procedere con alcuni interventi di manutenzione alla segnaletica verticale ed orizzontale, in particolare gli Stop negli incroci di via Venezia con via Nazionale e via Sassari e negli incroci di via Sassari con via Venezia e viale Emanuele Pili». Cuccu sottolinea che «il tutto graverà sulle tasche dei sanvitesi per la non trascurabile somma di euro 11.682,34. Ci auguriamo che, se ci sarà una prossima volta, l'assessore prima di prendere qualsiasi decisione, ci pensi bene e soprattutto si impegni affinché il Comune si doti di strumenti di pianificazione generale per ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale sull'intero territorio comunale».

La replica

Scroccu respinge al mittente le critiche dell’opposizione: «Come era già chiaro sin dall’inizio – spiega – abbiamo sperimentato e ci siamo resi conto che in alcune della vie interessate non cambiava granché quanto allo scorrere del traffico, e dunque ritorniamo al doppio senso di circolazione». Per Scroccu, in ogni caso «l’esperimento è andato bene perché in altre zone il senso unico rimarrà e lì abbiamo ricavato nuovi spazi per i parcheggi. Tutte decisioni che per essere prese necessitavano di una sperimentazione pratica proprio come abbiamo fatto». Quanto alla spesa di 11mila euro «non è vero che li stiamo spedendo per questo cambio dei sensi unici, sono soldi che avremmo speso a prescindere per rifare una segnaletica che era datata».

Il sindaco Marco Antonio Siddi spegne le polemiche: «Se si tratta di una sperimentazione mi sembra logico tirare le somme alla fine del periodo sperimentale. Abbiamo agito seguendo anche le indicazioni dei residenti».

