Piano del litorale, via alle osservazioni 

Sul sito istituzionale del Comune di Cabras sono stati pubblicati tutti gli elaborati del Piano di utilizzo del litorale adottato dal Consiglio Comunale il 4 aprile. Chi vorrà potrà consultare gli atti per presentare eventuali osservazioni. La costa del Sinis dunque si prepara a cambiare veste e a offrire servizi ai turisti. «Si tratta di un salto in avanti – ha affermato il sindaco Andrea Abis - una novità che si attendeva da tempo e finalmente si materializza dando il via al percorso di approvazione del Piano, fondamentale per procedere nel prossimo futuro con il rilascio di concessioni demaniali». Il Pul prevede nuove concessioni per punti ristoro con servizi igienici nelle spiagge di Su Crastu Biancu, S’Archeddu e sa Canna, Funtana Meiga e Seu. Cinque chioschi bar sono previsti a Porto Suedda, Is Corrighias, Mare Morto e Funtana Meiga, dove sorgerà anche un’area per il windsurf. I nuovi concessionari dovranno gestire le aree di pertinenza, dove sono previsti spazi per ombrelloni, sdraio, lettini e servizi di assistenza ai disabili. «Intendiamo sfruttare lo strumento per lo sviluppo territoriale in senso ampio - spiega Abis - con un importante aumento dei posti di lavoro e di fatturato».

