Piano del Gal per il territorio 

Ultimi appuntamenti della serie di workshop del Gal Marmilla per la definizione del nuovo piano di azione locale che accompagnerà il territorio dal 2023 al 2027. Incontri che serviranno alla definizione della strategia di sviluppo rurale. Dopo gli incontri a Mogoro, Lunamatrona e Ales, Barumini e Asuni, questa settimana si terranno gli ultimi due appuntamenti. Ieri pomeriggio l’iniziativa ha fatto tappa nell’aula consiliare del Comune di Uras, dove sono state definite le azioni da inserire nella programmazione e sarà strutturato il piano finanziario. Stasera, alle 16.30 nella sala consiliare del Comune di Usellus, il seminario di validazione finale delle strategie e delle azioni. Chi non potrà essere presente, avrà la possibilità di seguire i lavori on line attraverso il canale Facebook del Gal Marmilla. ( g.pa. )

