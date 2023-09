Piano del centro matrice, già mappati terreni e immobili 

Ci vorrà ancora tempo, a Domusnovas, per mettere nero su bianco il Piano particolareggiato del centro matrice (Ppcm) e sbloccare lavori e pratiche edilizie ferme già da 14 anni in un terzo del territorio comunale. Poco meno di un mese fa l’amministrazione municipale ha stanziato circa 100 mila euro e si è affidata a un team di professionisti i quali, secondo stime prudenti, dovrebbero redigere l’aggiornamento del centro matrice (in attuazione al Piano paesaggistico regionale) in 18 mesi. Intanto però, un primo e importante risultato è stato già conseguito in tempi record: il team di architetti e il dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’università di Cagliari, ha già ultimato tutte le cartografie Gis (Cartografie informative digitali georeferenziate) di terreni e immobili presenti nei 22 ettari che costituiscono il centro matrice.

«Un importantissimo traguardo – spiega l’assessore ai Servizi tecnologici, Fabrizio Saba – grazie al quale tecnici e cittadini potranno conoscere con un semplice click quali e quanti vincoli insistano su uno stabile o un lotto di terreno ricadente nel centro matrice. Le cartografie Gis agevoleranno enormemente la redazione delle pratiche per l’ottenimento delle autorizzazioni urbanistiche». Un risultato da inquadrare nel processo di digitalizzazione dell’ente e di tutti i servizi pubblici che avverrà anche grazie ai 300 mila euro ottenuti per la transizione digitale in ambito Pnrr.

