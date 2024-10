Piano del centro, 7 anni di silenzi 

C’è poco da fare: agli amministratori comunali di Oristano (destra, centro, sinistra non cambia) piace pianificare. Che poi i Piani vengano tradotti in azioni concrete, in realtà pare non interessare. Il Piano, presentato sempre come la vera svolta e regolarmente pagato, finisce nel cassetto e quel che i progettisti proponevano per migliorare la città va dimenticato. Esempio: il Piano particolareggiato del centro storico in vigore dal 2017.

Risultati

A distanza di 7 anni cosa si è realizzato di quel Piano? Pochino, giusto qualche pavimentazione e piazza Manno (quando il cantiere chiuderà). In compenso sono stati inseriti sempre più vincoli per i privati che vogliono investire in centro mentre il pubblico incassa gli oneri e stop. Naturale quindi che l’obiettivo (rivitalizzare sotto tutti i punti di vista il cuore della città) non sia stato centrato. «Le dinamiche di incuria o abbandono, non affezione, scarsa frequentazione, sono determinate da fattori spesso risolvibili, quali un’adeguata illuminazione, la sistemazione diversa di arredi già presenti, il regolamento della sosta delle auto e il loro percorso, il disegno e la disposizione dei materiali verdi». Piccoli aggiustamenti mai realizzati.

Numeri

Il centro storico ha una superficie di circa 28,96 ettari e lo spazio aperto incide sulla superficie complessiva per il 59% (17,23 ettari). Di questi circa 8,94 ettari sono spazi aperti pubblici e 8,29 ettari sono privati.

Brutture

Ora, quel Piano ribadisce un concetto che da questi parti sembra “illogico” per gli amministratori: «L’assenza di un progetto unitario degli elementi di arredo, lasciati a scelte di singoli» genera l’attuale confusione che sfocia nel degrado. «All’arredo urbano pubblico si affianca e sovrappone l’allestimento con arredi esterni degli spazi in concessione agli esercizi commerciali: elementi vari di delimitazione che sono lasciati alla scelta e al gusto dei singoli esercenti. Nell’insieme risulta così un certo grado di disordine e incoerenza».

Aree degradate

Senza entrare nel merito, il Piano individua 25 Aree speciali all’interno delle quali si possono anche effettuare interventi pubblici migliorativi. Tra questi il recupero di un rudere in vico La Marmora (potrebbe nascere una piazza con vecchie mura a vista); la cessazione del distributore di benzina in via Solferino e la conseguente “vetrina” per altre mura giudicali; la sistemazione del rudere (con piazza e vicolo) di via Onroco; la sistemazione di un edificio in via Mazzini per rendere visibile l’unica Torre di guardia delle vecchie mura; l’acquisizione dell’area dove sorgeva un rudere, poi demolito, di fronte alla chiesa di santa Chiara; la riconversione di un’autofficina in via Cagliari, sorta «a stretto contatto con le vestigia della cinta muraria».

Le strade

Non solo piazze ma anche strade. Via Contini è prevista senza marciapiedi e in lastricato di pietra; via Mazzini con nuovi marciapiedi e una pista ciclabile; vie Vittorio Emanuele II, Duomo e Sant’Antonio senza marciapiedi e tutte con pavimentazioni in pietra; via Angioy con marciapiedi più larghi; le vie Crispi, Azuni, Carmine, Goito, Saturnino, Martignano, vicolo Lamarmora e vico Martignano con pavimentazione in pietra, così come i portici.

Ricette irrealizzate

«Saranno inoltre utili operazioni di sgravio fiscale, incentivi e simili per commercianti, artigiani, giovani che intendono trasferirsi nel centro, in modo da far rivivere in maniera veritiera ogni via e allo steso tempo selezionare e indirizzare i tipi di attività che andranno ad instaurarvisi». Talmente utili che non si sono mai attuate.

Il questionario

Tanto per non dimenticare il Piano particolareggiato è nato anche grazie alle risposte incassate da questionari. Dunque, nel 2017 il centro raggiungeva l’insufficienza (in alcuni casi senza appello) in tutti i punti sottoposti ai cittadini: edilizia, qualità della vita, disponibilità di case e parcheggi, accessibilità dei servizi, qualità spazi pubblici e del verde, circolazione. La sicurezza è l’unico fattore sufficiente. A distanza di 7 anni quali sono i miglioramenti?

