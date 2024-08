Piano dei litorali, via libera alle osservazioni dei cittadini 

Il Comune di Gairo guidato dal sindaco Sergio Lorrai nel giugno scorso aveva provveduto all’adozione del piano di utilizzo dei litorali. Gli elaborati del Pul, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica sono a disposizione dei cittadini negli uffici del servizio tecnico comunale, per 60 giorni dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Sardegna.

Gli interessati potranno presentare osservazioni, suggerimenti, proposte e fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Il tutto in forma scritta al Comune in Via della Libertà 7, o via pec a: protocollo@pec.comune.gairo.og.it entro il termine dei sessanta giorni dalla pubblicazione sul Buras.

