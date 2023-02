«Piano dei litorali, non vogliamo spiagge di serie B»  

Balneari sul chi va là in vista del nuovo Piano di utilizzo dei litorali che dovrà essere redatto tenendo conto delle linee guida della Regione. Si preannuncia una rivoluzione sotto l’ombrellone e i concessionari, una cinquantina su 10 chilometri di spiaggia, sono pronti a presentare le loro proposte, in modo che il disegno della mappa degli impianti tenga conto delle caratteristiche delle spiagge algheresi: incastonate nel tessuto urbano e fruibili tutto l’anno. Diversi imprenditori temono di essere costretti a trasferire la loro concessione, mentre altri addirittura di perderla.

Dialogo

Di recente c’è stato un incontro con i referenti dell’Amministrazione comunale per l’avvio di un percorso che porti all’approvazione di un Piano di utilizzo dei litorali pienamente condiviso con il comparto. C’era anche l’associazione Impre.ma che riunisce 35 imprese. «La peculiarità del territorio e del litorale algherese, come le sue spiagge urbane, i litorali stretti e il suo sistema dunale di Maria Pia, rendono Alghero unica rispetto alle altre spiagge sarde. Questa unicità deve essere tenuta a mente dai regolatori regionali», spiega il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Giovanni Monti, riferendosi, per esempio, alla distanza dei 5 metri che ombrelloni e chioschi bar dovrebbero mantenere dalle dune sabbiose. Il corridoio che si formerebbe tra la duna da proteggere e lo stabilimento, però, «è facile che possa diventare una “zona di nessuno” – spiega Armando Beltramo, titolare dello stabilimento “Lido di Alghero” - difficile da controllare».

Altre istanze

Alla Regione si chiederà anche di rivalutare la norma che distingue le spiagge urbane e da quelle extraurbane. Nelle prime è possibile lavorare tutto l’anno, nelle altre si deve sbaraccare entro ottobre. La linea di confine è, grosso modo, la borgata di Fertilia, dove termina la pineta di Maria Pia. Il rischio è di creare spiagge di serie A, fruibili anche nei mesi spalla, e spiagge di serie B, senza servizi da ottobre a maggio. «La nostra richiesta è di intervenire proprio in questa fase, con idee e suggerimenti, perché la Regione ha dei tavoli aperti per concertare con le amministrazione locali», insiste Beltramo. Anche Francesco Pedrini, dello stabilimento Hermeu, tiene a sottolineare la specificità di ogni tratto di costa. «Ad Alghero il Lido è diverso da Maria Pia, da Mugoni o dal Lazzaretto. Non è possibile fare delle linee guida che valgano per tutti». L’Amministrazione è decisa a portare avanti un percorso che veda il massimo dialogo con il comparto. «Con un lavoro di squadra sarà possibile strutturare un intervento che superi alcune delle criticità che un comparto fondamentale per lo sviluppo economico e turistico della nostra città e della nostra isola è costretto ad affrontare», conclude Giovanni Monti.