Piano dei litorali, meno ombrelloni e più spiaggia libera 

Largo alle spiagge libere e riqualificazione delle zone a ridosso dei litorali: è il nuovo Pul, firmato dalla Giunta Nizzi, che approda oggi in Consiglio comunale per il primo step che avvia l'iter per la sua adozione. Obiettivo del Piano di utilizzo dei litorali, razionalizzare gli spazi a vantaggio dei bagnanti liberi, riducendo le aree destinate agli ombrelloni a pagamento (che non devono nemmeno precludere la vista mare), e riqualificare i retrospiaggia, armonizzandoli con il contesto paesaggistico. Da Bados a Porto Istana, passando per le spiagge di Porto Rotondo, dice l'assessore all'Urbanistica, Bastianino Monni, «abbiamo pianificato gli interventi sugli arenili superiori ai 150 metri e il Pul punta a restituire il 70 per cento delle spiagge alla fruizione libera».

Non solo, stabilisce misure e materiali di chioschi, bar, di tutte le strutture che offrono servizi turistici ricreativi e dei percorsi pedonali che assicurino l'accesso al mare per tutti, eliminando qualsiasi barriera sia per raggiungere le spiagge sia per arrivare fino alla riva. Bando, poi, agli sterrati adibiti a parcheggi o a zone di deposito a servizio delle attività presenti nelle spiagge sostituiti dal ripristino dei cordoni dunali dove originariamente esistenti, per esempio a Pittulongu, nuovi spazi verdi con annesso arredo urbano e zone di sosta ordinate, che contemplino anche la mobilità dolce, e ben illuminate. La pianificazione dell'utilizzo delle coste olbiesi è ferma al 2015 con il Pul redatto dalla Giunta Giovannelli, nel 2018 il Nizzi ter aveva introdotto una variante ma è rimasta sulla carta per un'incertezza normativa legata alle concessioni demaniali. Oggi, il nuovo Piano è sul tavolo dei lavori dell'Aula per la presa d'atto necessaria ad iniziare il procedimento espropriativo nelle aree non demaniali e tornerà in Consiglio comunale per la sua approvazione definitiva dopo i tempi stabiliti per le osservazioni di cittadini ed enti competenti.

