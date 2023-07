Piano dei litorali arenato per mancata comunicazione 

I due mesi previsti per dare la possibilità ai cittadini di presentare le osservazioni sono passati. Il problema però è che il Comune non ha aperto formalmente, attraverso la pubblicazione sul Buras, l’avvio delle domande. Ecco perché il Piano di utilizzo del litorale, adottato dal Consiglio comunale lo scorso 4 aprile, strumento fondamentale per lo sviluppo dell’economia turistica, è ancora fermo nei cassetti degli uffici comunali.

«Tra elezioni, post elezioni e estate da programmare l’ufficio non ha inviato la comunicazione - spiega il primo cittadino di Cabras Andrea Abis -. Purtroppo i pochissimi dipendenti presenti hanno una mole enorme di lavoro, quindi la dimenticanza può succedere. Ora interverremo».

I cittadini che intendono presentare le osservazioni avranno tutto il tempo necessario. Sul sito del Comune sono presenti i documenti. «Ora - spiega Abis - visto l'accaduto, avrò il tempo per presentare il Pul pubblicamente, visto che non era stato fatto se non in Consiglio quando è stato adottato». Grazie al Pul, quando sarà approvato dalla Regione, da territorio selvaggio il Sinis diventerà zona con i servizi che da sempre chiedono i turisti in vacanza. Il Pul prevede concessioni per punti ristoro con annessi servizi igienici nelle spiagge di Su Crastu Biancu, S’Archeddu e sa Canna, Funtana Meiga e Seu. Cinque strutture più piccole, definite chioschi bar, sono previste a Porto Suedda, a Is Corrighias, a Mare Morto e a Funtana Meiga, dove sorgerà anche una nuova area dedicata al windsurf.