«Piano dei dehor entro due mesi in Aula» 

La cornice, pur con qualche minima variazione, è la stessa approvata dalla commissione Attività produttive nel febbraio 2023, anche se dai 21 articoli sparisce il sesto, quello che prevedeva per il centro storico «parametri più restrittivi» e l’acquisizione di «pareri degli uffici competenti». A distanza di due anni dal via libera alla prima bozza, il Comune ci riprova e stavolta è intenzionato ad arrivare fino in fondo.

L’obiettivo

«Contiamo di portare il regolamento dehor in Aula entro marzo», annuncia l’assessora competente, Valentina De Seneen, che nei prossimi giorni incontrerà nuovamente le associazioni di categoria. «A dicembre abbiamo illustrato a Confcommercio, Confesercenti, Cna, Confartigianato e Adiconsum la versione aggiornata del documento - spiega - è stato un confronto molto proficuo: abbiamo chiesto di proporre delle osservazioni che ora stiamo esaminando».

Poche novità

La maggior parte dei punti elencati resta invariata: si definiscono dimensioni, caratteristiche e criteri di occupazione. La fascia di rispetto dei transito pedonale è stabilita in 1,4 metri e le strutture devono essere posizionate ad almeno un metro dal bordo laterale dei passi carrai e degli scivoli per disabili e a due metri dagli attraversamenti pedonali. L’articolo 6, sulle dimensioni, costringerà molti esercenti a rivedere gli spazi occupati, spesso di gran lunga superiori a quelli consentiti. «La superficie massima - si legge - è pari alla superficie di somministrazione dell’esercizio di pertinenza e, comunque, non superiore ai 30 metri quadri».

Strutture esistenti

L’unica modifica riguarda il discusso articolo 19, vale a dire la norma transitoria che regola l’adeguamento dei dehor esistenti. Si passa dai sei mesi inizialmente previsti ai dodici per le occupazioni di tipo 1 (sedie, tavolini e ombrelloni). Lo stesso arco temporale viene concesso per quelle di tipo 2 (spazi delimitati e strutture). Proprio su questo punto si era arenata la discussione due anni fa con la minoranza consiliare (ma anche buona parte della maggioranza), più propensa ad estendere a 36 mesi il termine entro il quale adattarsi alle nuove norme. La decisione non è ancora definitiva: «Ne stiamo discutendo», dice Valentina De Seneen. Se dovesse essere confermata, anche le strutture fisse di piazza Roma, piazza Eleonora e via Garibaldi avrebbero un anno per “smantellare”.

La divisione

Un terreno minato per la maggioranza di Massimiliano Sanna che divide non solo la politica ma anche le associazioni. Fortemente critica la Confesercenti che, oltre a nutrire dubbi sulla tipologia di dehor consentiti che secondo il direttore Francesco Orrù «sono strutture estremamente leggere e aperte lateralmente che rischiano di contribuire alla desertificazione del centro in inverno», ha presentato un’osservazione nella quale contesta l’applicazione della norma transitoria alle strutture già esistenti, «che hanno autorizzazioni regolarmente concesse dal Comune con termini e scadenza dei tempi diversi tra loro, alcuni pure a titolo permanente».