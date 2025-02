Piano degli usi civici, via libera dalla Regione 

Via libera della Regione al regolamento di gestione delle terre civiche del Comune di Simaxis, approvato con la delibera 47 del 4 dicembre 2024. Come in altri centri della provincia, il Comune anni fa aveva concesso di costruire anche in aree gravate da uso civico. Un pasticcio che l’amministrazione comunale sta tentando di risolvere da tempo e adesso dopo è arrivata la svolta con l’approvazione del Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche del Comune. «Sono circa 6 gli ettari vincolati e si trovano in varie zone del paese - spiega il sindaco Giacomo Obinu - In via Sassari ma anche nelle vie Bosa, Sardegna e nel vicolo Tempio. Ora che abbiamo il parere positivo della Regione procediamo con il progetto che è stato già affidato agli esperti. Poi la documentazione verrà nuovamente inviata alla Regione». Gli usi civici saranno trasferiti nell'agro di San Vero Congiu, in una zona in cui il Comune possiede circa sei ettari. «Finalmente si sblocca una situazione che non permette a diverse famiglie di vendere la propria casa» ribadisce Obinu. L'operazione costerà al Comune circa ventimila euro. ( s.p. )

