Piano degli investimenti: via libera al piano della Giunta  

Via libera dalla Giunta alla nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2025-2027 che fissa gli obiettivi strategici del Comune di Dolianova per il prossimo triennio. Per il 2025, il Comune avrà a disposizione circa 28 milioni di euro tra entrate correnti e in conto capitale. Circa un terzo potrà essere destinato agli investimenti, il resto sarà utilizzato per le spese ordinarie. La voce più importante delle uscite riguarda il costo del personale: 1,6 milioni di euro all’anno.

Aggiornato anche il piano triennale delle opere pubbliche che include le tre nuove linee di finanziamento ottenute dalla Regione per la riqualificazione del complesso sportivo di Santa Maria (1 milione di euro), il miglioramento della viabilità urbana della zona industriale di Bardella (290mila) e la valorizzazione del sito archeologico di Santu Anni (70mila). Dal Dup arriva un piccolo campanello d’allarme rappresentato dai nuovi dati sulla popolazione residente. Per il secondo anno consecutivo, si registra un calo di oltre cento abitanti: erano 9.496 nel 2021 contro i 9.390 al 31 dicembre 2023. Numeri su cui riflettere se letti insieme agli altri dati che certificano una diminuzione degli arrivi da altri comuni mentre sono in aumento i nuclei familiari che decidono di trasferirsi altrove. Un calo contenuto che non inciderà comunque sui servizi alle persone: una grossa fetta del bilancio sarà destinata agli interventi per il sociale coordinati dal Plus.

