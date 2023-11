Piano da un miliardo vicino al via libera 

La seconda commissione “Lavoro e Cultura”, presieduta da Sara Canu (FdI) si riunirà oggi alle 10 per esprimere il parere di competenza sul dl 396 “Variazioni al bilancio 2023-2025”. La seduta della terza commissione “Bilancio”, prevista per stamattina, è stata invece rinviata a domani alle 10.

La variazione si annuncia come l'ultimo provvedimento economico della Giunta Solinas, l'ultima occasione per spendere le risorse rimaste nelle casse regionali e dare sollievo ai tanti settori del mondo economico sardo.

Ammontano a circa un miliardo di euro le risorse stanziate, la parte più consistente per il 2023, 100 milioni, è destinata all’incremento del Fondo unico per il finanziamento delle autonomie locali, accolto con soddisfazione da Anci e Cal.

Il testo divide l'assegnazione di risorse in 20 articoli e una decina di settori, dall'urbanistica alla sanità, agricoltura, turismo, lavoro e formazione, istruzione e altri. Nelle tabelle del ddl le cifre riassuntive: per l’anno che si sta per chiudere le risorse ammontano a circa 760 milioni, quasi 100 milioni sono per il 2024, 80 milioni per il 2025 e 77 per interventi che arrivano agli anni successivi.

RIPRODUZIONE RISERVATA